Поступок девушки на "Лексусе" вызвал горячие споры в социальной сети

Девушка на "Лексусе" притерла припаркованный "Тойота Рактис" в районе дома по улице Трамвайной, 14а во Владивостоке и уехала с места ДТП, - сообщает "Вести: Приморье".

Видео данного происшествия попало в социальную сеть, где разгорелись жаркие споры, кто виноват в данной ситуации.

"Ситуация спорная. Могут и "Рактис" сделать виновным (перегородил выезд) - на усмотрение сотрудников ДПС",

"Где же он перегородил? Танк проедет. А она в любом случае уже без прав",

"Номер есть заяву катайте",

"Кто же так паркуется?",

"А как скорая или пожарная проедет? Гори все синим пламенем",

"Не можешь ездить, ходи пешком. Вот теперь она и походит. Карма...", - комментируют подписчики.

Видео - dps_mesto

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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