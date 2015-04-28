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Банк объяснил «непонятное» списание 6 тыс. с банковских карт

Банк объяснил «непонятное» списание 6 тыс. с банковских карт

Источник фото: pixabay.com

Владельцы одного из известных банков РФ жалуются на списание с их карт суммы в размере 6 тысяч рублей, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пользователи стали сообщать в Twitter.

В банке отмечают, ранее владельцев данных карт уведомили с помощью СМС и push-уведомления, что подобные карты не выпускаются с 2018 года, и комиссия за год обслуживания на них повысилась.

Вероятно, не все граждане обратили на это внимание. В банке пояснили, что уже в ноябре комиссия списываться не будет, а деньги вернут. Также владельцам предложили закрыть карту, воспользовавшись мобильным приложением, для того, чтобы не произошло очередного списания комиссии.

В банке пояснили, что почти все владельцы перешли с одного проекта на другой, перевыпуска старых карт не будет. Карта окажется невыгодной. А годовое обслуживание все равно будет стоить 6 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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