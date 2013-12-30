Колокольный звон на Спасской башне Кремля зазвучал по-новому

В День народного единства на Спасской башне Кремля звонница заиграла по-новому. Одним из первых гимн России в полнооктавном звучании услышал президент, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «РГ».

А потом пошел послушать колокольный звон. Увидев, что ребята отстали, президент подозвал их: "Идите сюда, поближе подходите" - и познакомил с министром культуры, которая его сопровождала.

"У нас месяц молчали куранты фактически", - рассказала Ольга Любимова. "Очень-очень давно, при царской власти было 35 колоколов... Времена менялись. Часть из них была утрачена", - заметила она. И те 11 колоколов, что существовали, не давали в полной мере отразить всю красоту музыки, которая содержится в гимне и в других композициях, которые будут представлены впоследствии. "Целый месяц у нас шла очень тяжелая техническая работа, куранты молчали, и вот теперь первый раз во всем великолепии, новые 23 колокола, которые отлиты в Воронеже, представят нам сегодня", - объявила министр.

"Первые колокола были голландские, теперь у нас воронежские колокола", - уточнила Любимова. Играть будут каждые три часа: в полночь - гимн, в три часа ночи - "Славься", потом в шесть утра гимн, в девять - "Славься", и так полный круг, сказала она.

В момент, когда на площади был президент, к голосу кремлевских колоколов добавился и звон колоколов в честь Казанской Божьей Матери - сегодня православные отмечают этот большой праздник. Как рассказала Любимова, каждые 15 минут будет играть "четвертной" - эти звуки знает каждый житель нашей страны - именно они звучат перед Новым годом.

Четвертной сыграли и на этот раз. И уже потом - гимн. После этого президент вместе с министром направился осматривать новый Музей археологии Чудова монастыря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]