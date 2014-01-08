Терпели и прощали: люди в погонах нагрянули к жителям Хасанского района

В Хасанском районе полиция проводит мероприятия по профилактике домашнего насилия, сообщают «Вести:Приморье».

Ежегодно жертвами домашнего насилия становятся тысячи людей по всей стране. Вспыхнувшая ссора между супругами порой перерастает в трагедию с печальным финалом.

С начала года полицией Хасанского района зафиксирован рост криминальной активности в сфере бытовых отношений, алкогольной и рецидивной преступности, связи с чем отделом участковых уполномоченных было принято решение о проведении профилактирующего мероприятия, направленного на предупреждение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, совершаемых на бытовой почве, лицами условно осужденными, а также гражданами, состоящими на профилактическом учёте в полиции, отметили в пресс-службе ОМВД России по Хасанскому району.

На протяжении нескольких дней участковые уполномоченные наведывались домой к семейным дебоширам, проводили разъяснительные беседы, раздавали тематические листовки о вреде алкоголизма.

Всего на профилактическом учете в полиции Хасанского района состоят 30 человек, которые привлекались к ответственности по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Побои). За сухой статистикой скрываются разные истории, где кто-то что-то не поделил с соседом, а кто-то решил припомнить былые обиды супруге.

Так, нынешней весной в селе Барабаш в ходе семейно-бытового конфликта один из супругов нанес другому телесные повреждения, которые привели к тяжкому вреду здоровью. Семейная разборка вылилась в уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), где зачинщик конфликта получил реальное лишение свободы.

Подобные мероприятия по профилактике домашнего насилия будут продолжены. Сотрудники полиции считают, что проведение профилактических рейдов, правовое информирование граждан помогут снизить число случаев домашнего насилия и убийств на бытовой почве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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