"Вести: Приморье": Как защититься от домашних тиранов?
Закон о профилактике домашнего насилия в России. Как скандальная история из Приморского края может повлиять на защиту слабых от домашних тиранов? Детали в выпуске программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня в 14.25.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
13.12.2017 Сергей Ищенко в программе "В рабочий полдень"
-
04.12.2017 "Вести Приморье: Богатыри из бездны
-
01.12.2017 Очередной выпуск программы "КоррупциЯпротив" - 2 декабря, в 9.20 на телеканале "Россия 1"
-
08.02.2017 Путин подписал закон о декриминализации домашних побоев
-
24.10.2016 В Приморье пошла мода на создание интернет-аккаунтов домашних питомцев
-
09.06.2016 Радиопрограмма "Слово прокурору" от 9.06.2016 года. Тема: Вопросы содержания домашних животных на территории Приморского края
Добавить комментарий