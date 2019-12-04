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"Вести: Приморье": Как защититься от домашних тиранов?

Закон о профилактике домашнего насилия в России. Как скандальная история из Приморского края может повлиять на защиту слабых от домашних тиранов? Детали в выпуске программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня в 14.25.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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