Беспредел в полиции Приморья: показания жестоко выбивали, затем вывезли в лес

Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о превышении бывшими сотрудниками полиции должностных полномочий, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на прокуратуру ПК.

Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех бывших сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, угрозой его применения и с использованием специальных средств).

По версии следствия, преступление совершено в октябре 2019 года начальником межмуниципального отдела уголовного розыска и двумя его подчиненными.

В ходе проведения процессуальной проверки по факту безвестного исчезновения мужчины для дачи объяснений в отдел полиции вызван местный житель, которого правоохранители посчитали причастным к совершению преступления.

С целью склонения к даче признательных показаний полицейские незаконно удерживали его более двух суток. Пока мужчина находился в помещении полиции ему наносили удары по различным частям тела. Не получив признательные показания, по указанию начальника один из фигурантов вывез потерпевшего в лесной массив, где приковал его наручниками к дереву, продержав в таком положении около часа.

Вернувшись в отдел полиции, оперативники продолжили наносить побои мужчине, однако он признательных показаний не дал.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кавалеровский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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