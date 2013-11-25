Экс-начальник угрозыска Приморья обвиняется в превышении должностных полномочий

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из руководителей УМВД России по Приморскому краю - начальнику уголовного розыска Андрею Миляеву. По мнению следователей, оказывая общее покровительство, Миляев получил от бизнесменов более 5 млн. рублей.

Напомним, что полковник МВД был задержан во Владивостоке 29 июля 2019 года сотрудниками ФСБ и Шестого ГСУ Следкома РФ (Хабаровск). Изначально ряд СМИ сообщали, что при обыске в квартире Миляева нашли более миллиарда рублей. Однако, практически сразу же ФСБ опровергла эту информацию.

Вести:Приморье" рассказывали об этом деле в материале Евгения Талова "Задержание полковника полиции Андрея Миляева: большая «чистка» или «разовая акция»?".

По данным пресс-службы Генпрокуратуры РФ, Миляев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, злоумышленник вопреки запрету на участие в предпринимательской деятельности организовал деревообрабатывающее производство с привлечением труда нелегальных мигрантов и оказывал общее покровительство.

Так, используя служебное положение, он информировал директора предприятия о предстоящих проверках правоохранительных органов. В результате работавшие без разрешительных документов иностранные граждане и само хозяйственное общество на протяжении длительного времени избегали привлечения к установленной законом ответственности, а обвиняемый извлёк незаконный доход в размере более 5 млн. рублей.

После вручения копии обвинительного заключения стороне защиты уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Фрунзенский районный суд г. Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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