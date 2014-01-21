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Забытые погосты и свалка: Кто «уйдет» с Морского кладбища. Репортаж в 21:05

Забытые погосты и свалка: Кто «уйдет» с Морского кладбища. Репортаж в 21:05

Во Владивостоке началась инвентаризация могил на Морском кладбище. Здесь хотят избавиться от заброшенных захоронений.  Забытые погосты в прямом смысле превращают в свалку. Разрухи добавляют и ритуальные компании.

Облагораживая отдельные участки, забытые могилы они порой даже бетонируют. Как сохранить места памяти и не дать их сравнять с землей?  Мои коллеги сейчас готовят материал на эту тему. Подробности смотрите в 21:05 в программе «Вести: Приморье».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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