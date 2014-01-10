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Размер материнского капитала увеличат с 2021 года

Размер материнского капитала увеличат с 2021 года

Размер материнского капитала с 2021 года будет проиндексирован, а в дальнейшем планируется ежегодно повышать его размер, заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина, сообщают «Вести:Приморье».

"В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год", - сказала Баталина на всероссийском форуме "Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства" (цитата по ТАСС).

По словам представителя Минтруда, программой за все время действия сертификаты получили более 10 миллионов семей. Воспользовались средствами маткапитала 8 миллионов семей.

Напомним, что семьи, у которых появился первый ребенок с 1 января 2020 года, имеют право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. За второго ребенка родители могут получить 616 617 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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