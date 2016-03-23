«Это пахнет криминалом»: мужчина рассказал, как «исчез» его авто

В дежурную часть отдела МВД России по городу Партизанску обратился местный житель и сообщил, что у него угнали автомашину марки Toyota Town Ace, сообщают «Вести:Приморье».

В отделе полиции потерпевший был предупреждён об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. В ходе проверки информация об автоугоне не подтвердилась.

Установлено, что несколькими часами ранее 33-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем, при этом нарушал Правила дорожного движения, чем и привлёк внимание сотрудников Госавтоинспекции. С целью предотвращения возможных дорожно-транспортных происшествий было организовано преследование данной автомашины, отметили в пресс-службе ОМВД России по Партизанскому городскому округу.

Желая избежать ответственности, автолюбитель бросил машину в лесном массиве и поспешил заявить в полицию об угоне транспортного средства. При этом мужчина заверил полицейских, что припарковал автомобиль возле продуктового магазина и отлучился буквально минут на двадцать, а вернувшись, не обнаружил его на месте.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомашина была найдена и поставлена на стоянку временного задержания.

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Партизанску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос».

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции напоминают, что заведомо ложный донос о совершенном преступлении влечет за собой наложение штрафа, назначение обязательных или исправительных работ, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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