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Лошадь не выдержала натиска водителя авто на трассе

Лошадь не выдержала натиска водителя авто на трассе

Источник фото: pixabay.com

В Приморье в районе села Голубовка произошла нелепая авария, сообщают «Вести:Приморье».

В ДТП попали лошадь и автомобиль. На видео, опубликованным в приморских пабликах, видно, животное после удара осталось лежать у обочины дороги. По сообщению очевидцев, водитель сидел за рулем машины - Toyota Ipsum.

Детали происшествия уточняются.

«Голубовка. Коняшку вроде сбили», «Бедная лошадь... вообще когда едешь по таким дорогам то коровы из кустов, то фазаны, то косули.. мы так однажды вырулили, благо было куда», «Из-за одного бездарного пастуха могло поколечиться много людей и сдохла лошадь», «Коник резко не выпригивает, не забывайте голубовка это деревня, там и скорость снизить надо и по сторонам смотреть а не в телефон залипать.», «Бедная лошадь😪 Лошадь блин это не собака которую можно не увидеть. Уже что пропустить нельзя несчастное животное?», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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