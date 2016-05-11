«Кто все же виноват»: Суперженщина не принимает обвинения в свой адрес о нападении на подростков

Ситуация с нападением на подростков одной из жительниц Владивостока получила продолжение, сообщают «Вести:Приморье».

Данным происшествием заинтересовались в УМВД России по городу Владивостоку. Так, в пресс-службе ведомства пояснили, что сотрудники уже приступили к проверке инцидента с участием несовершеннолетних и сотрудницей одной из ветеринарных клиник.

В отдел полиции Фрунзенского района поступили встречные заявления. Мать несовершеннолетнего сообщила о причинении ему телесных повреждений. Сотрудница ветклиники отвергает обвинения и заявляет о том, что у нее похищен мобильный телефон.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Опрошены все участники инцидента. Несовершеннолетний направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, во Владивостоке разыскивают суперженщину, напавшую на подростков. Отмечалось, что инцидент произошел на улице Острякова. В районе дома номер 27. Происшествия случилось 5 ноября 2020 года около 11:30. Свидетелями данного инцидента стали - парень, который в тот момент заступился за подростков, и водитель такси.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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