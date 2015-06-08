«Что-то здесь не то»: Суперженщина напала на подростков в районе детской больницы

Во Владивостоке разыскивают женщину, напавшую на подростков, сообщают «Вести:Приморье».

В одном из приморских instagram-аккаунтов опубликовано объявление, в котором ищут свидетелей происшествия. Автор указывает, что на улице Острякова, 27 (с торца дома Хабаровская, 31) у забора детской больницы женщина избивала подростков. Происшествия случилось 5 ноября 2020 года около 11:30. Автор отмечает, что свидетелями данного инцидента стали - парень, который в тот момент заступился за подростков, и водитель такси.

В комментариях горожане удивились такому объявлению. Многие задавались вопросом, что за женщина такая, которая смогла избить подростков.

«Женщина избивала 15 летних лбов, что-то недосказано», «В смысле отлупила это нормально? Совсем чекнулись? Я сама буду решать, дать своему ребёнку звездов или нет.», «Это что ж там за супер женщина......избить подростКОВ в наше время еще умудриться нужно.....Что то тут не так.....», «Уже пора сажать этих неадекватных баб. Ну и не забывайте объяснять детям правила поведения в обществе.», «ПодросткОВ? Одна? Что-то здесь не то- вам не кажется? Или спецом спровоцировали или баба там реальный монстр», «Просто сейчас многие подростки думают что они все могут и взрослые и им за это не чего не будет», «Если считаете ,что правы пусть полиция ищет свидетелей.», говорили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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