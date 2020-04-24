Глава Минпромторга сделал заявление по режиму работы общепита и магазинов

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что российским регионам стоит воздержаться от запретов на работу общепита и магазинов, которые могут быть введены из-за коронавируса, сообщают «Вести:Приморье».

«Знаю, что нас слышат представители органов власти субъектов, поэтому ещё раз призываю вас поддерживать предпринимателей. Это касается не только продуктового сегмента, но и нонфуда, и общепита, и бытовых услуг. Нужно строго воздерживаться от фронтальных запретов и ограничений», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мантурова, такие ограничения были обоснованны весной, но на сегодняшний момент есть способы снизить риски. И прибегать к крайним мерам не стоит.

«Есть рекомендации Роспотребнадзора: исполняешь их — работаешь, нет — пеняй на себя», — добавил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]