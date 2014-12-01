Прокурор подал иск в суд на мэрию Владивостока

Прокурор города Владивостока в судебном порядке обязал орган местного самоуправления определить места складирования снега, сообщают «Вести:Приморье».

Прокуратура города Владивостока провела проверку соблюдения законодательства в сфере организации мероприятий по очистке Владивостокского городского округа от снежно-гололедных явлений и готовности специализированной техники к зимнему периоду, отметили в ведомстве.

Установлено, что администрация города Владивостока на зимний период 2019 – 2020 годов определяла временные площадки для складирования снега в районе ул. Выселковой до выезда на открытый участок автомобильной дороги пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – Патрокл в сторону контейнерного терминала (заезд со стороны трассы Седанка – Патрокл) с двух сторон.

Однако в нарушение требований действующего санитарно-эпидемиологического законодательства муниципалитет размещение указанных мест для временного складирования снега в установленном законом порядке не утвердил. С органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор, такое размещение не согласовано.

Прокуратура города главе города Владивостока внесла представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого меры, направленные на исполнение требований законодательства, не приняты.

Данный факт послужил основанием для обращения прокурора города в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию города Владивостока обязанности определить места размещения и устройства снежных «сухих» свалок и согласовать их с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю.

Решением Ленинского районного суда города Владивостока исковые требования прокурора города удовлетворены в полном объеме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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