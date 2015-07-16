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«Без секса и денег»: житель Уссурийска не вошел в «касту VIP-клиентов»

«Без секса и денег»: житель Уссурийска не вошел в «касту VIP-клиентов»

Источник фото: pixabay.com

Полицейские проводят проверку по факту сообщения о мошенничестве жителя Уссурийска, ставшего жертвой интернет-аферистов. Молодой человек обнаружил на сайте объявление об оказании интим-услуг и перевёл за обещанные удовольствия десятки тысяч рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

По информации источника в правоохранительных органах, 21-летний пострадавший рассказал, что вечером в начале ноября на одном из сайтов он нашёл объявления с фотографиями девушек и рекламой оказания ими интимных услуг.  

Посетителям сайта предлагались различные ценовые категории жриц любви, но молодой человек сразу зашёл в раздел для VIP-клиентов и выбрал понравившуюся девушку. Он оставил в заявке свой телефон, поэтому вскоре ему перезвонила оператор.

Она описала все достоинства работы с их якобы надёжным сайтом, а затем предложила сразу перевести плату за встречу. Оператор убедила доверчивого клиента, что после поступления денег на счёт девушку привезут к нему домой.

В результате молодой человек перевёл на указанный счёт почти 30 тысяч рублей, но больше с ним на связь никто не выходил. Телефон оператора оказался недоступен, а сам сайт с предложениями интим-услуг был уже заблокирован.

Пострадавший понял, что стал жертвой мошенников, поэтому обратился за помощью в полицию. Он описал сложившуюся ситуацию и указал номер счёта получателя денег. Стражи порядка опросили звонившего и приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. Личности подозреваемых в совершении преступления устанавливаются.   

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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