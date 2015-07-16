«Кина не будет»: на объявление аферистов о съемках фильма попались приморцы, заплатив за роль

Аферисты опубликовали объявление о съёмках фильма во Владивостоке и собирали с доверчивых горожан деньги за роли, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Проверку по факту сообщений горожан о мошеннических действиях под видом начала съёмок фильма проводят сотрудники полиции. Организаторы съёмок опубликовали соответствующее объявление и предложили всем желающим принять участие в проекте после денежного взноса.

По информации источника в правоохранительных органах, информация о происшествии поступила в полицию в конце июня от нескольких горожан. В одной из групп в социальных сетях они обнаружили объявление с информацией о съёмках фильма во Владивостоке. Всем желающим увидеть себя на большом экране предлагалось отправить заявку на электронный адрес, а также оплатить взнос за участие в съёмках. Суммы варьировались от 300 рублей за массовку до нескольких тысяч за роли второго плана.

Как рассказал один из пострадавших - Александр, когда он отправил заявку на участие в съёмках, то вскоре ему пришло сообщение от одного из организаторов. В письме сообщалось, что он успешно утверждён на роль и сейчас ему необходимо оплатить взнос для получения актёрской карты. Когда молодой человек перевёл деньги, больше на связь с ним никто не выходил. В свою очередь администратор группы в социальной сети подтвердил в переписке, что опубликованная им новость о съёмках фильма является ложной, и перестал отвечать на вопросы.

Однако через несколько дней молодому человеку пришло новое письмо с пояснением, что произошла ошибка руководства съёмочной группы, поэтому ему были высланы неправильные реквизиты для перевода денег. По этой причине ему не пришло приглашение на участие в фильме, но для исправления ситуации ему необходимо снова перевести несколько сотен рублей на новый счёт.

Мечтающий о кинокарьере доверчивый горожанин снова отправил необходимую сумму, но больше с ним на связь никто не выходил. Вскоре парень выяснил, что на эту удочку также попались его знакомые, поэтому решил обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Полицейские приступили к установлению всех обстоятельств мошеннических действий. Личности киноаферистов устанавливаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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