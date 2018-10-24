Новогодние каникулы могут продлиться весь январь

В России хотят продлить новогодние праздники до 24 января. С таким предложением к правительству обратилась партия «Коммунисты России», сообщают «Вести:Приморье».

«Прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул», — приводят РИА «Новости» слова из обращения председателя ЦК партии Максима Сурайкина.

При этом Сурайкин подчеркивает, выходные должны оплачиваться, как рабочие. Это может позволить хоть немного изменить ситуацию с коронавирусом - избежать роста числа заболевших. Также это разгрузит работу медиков и даст время на распространение вакцин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]