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Выплаты по 3000 рублей к Новому году: в Минтруда направлено предложение

Выплаты по 3000 рублей к Новому году: в Минтруда направлено предложение

Источник фото: pixabay.com

Председатель Центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил выплатить безработным россиянам, пенсионерам и матерям-одиночкам по 3000 рублей к Новому году. Об этом сообщили ura.ru в пресс-службе партии. Соответствующее предложение направлено в Минтруда РФ, сообщают «Вести:Приморье».

«Всем безработным, пенсионерам, которые почти весь год на самоизоляции, матерям-одиночкам, в этом году государство должно помочь со средствами на новогодние подарки», — цитирует пресс-служба Сурайкина. По его словам, выплатить по 3000 рублей некоторым категориям россиян нужно за декабрь 2020 года и первую половину января 2021 года.

С помощью этих выплат россияне смогут купить подарки близким, считает Сурайкин. Он уверен, что данные о россиянах, которым полагаются выплаты, будут получены в органах социальной защиты, опеки, в комитетах по занятости. Эти разовые выплаты не нанесут ущерб бюджету РФ, уверен Сурайкин.

Напомним, дополнительные средства в размере 360 миллионов рублей на выплаты безработным в Приморском крае направило правительство РФ. Соответствующее распоряжение было подписано председателем Правительства Михаил Мишустин.

«Дополнительное финансирование позволит регулярно и в полном объеме предоставлять финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации», – пояснили в краевом минтруда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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