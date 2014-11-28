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Криминальный авторитет "Акула" задержан в Приморье (видео)

Криминальный авторитет "Акула" задержан в Приморье (видео)

Источник фото: скрин видео vl.ru

В Приморье сотрудники полиции при поддержке бойцов спецподразделения СОБР задержали криминального авторитета по кличке Акула. Подозреваемого в совершении грабежа взяли под стражу, сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на vl.ru.

По информации источника издания в правоохранительных органах, ранее судимый за различные преступления 53-летний Алексей Калугин по кличке Акула имеет вес в криминальном мире. Сейчас он проходит подозреваемым в совершении грабежа. Для его поимки оперативники подключили бойцов спецподразделения СОБР Росгвардии.

В ходе совместного мероприятия силовые структуры задержали так называемого положенца и смотрящего в Красноармейском районе в среду, 11 ноября. Суд избрал для него меру пресечения в виде ареста и заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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