Автомобиль рухнул с подпорной стены во Владивостоке

Происшествия произошло во Владивостоке, на улице Верхнепортовой, 3а, сообщают «Вести:Приморье».

Информация об аварии опубликована в одном из пабликов края. Так, отмечается Mitsubishi Delica покатилась задним ходом, столкнулась с Nissan Avenir и свалилась с подпорной стены на дорогу. Движение со стороны Эгершельда стоит.

Детали происшествия уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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