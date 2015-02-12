Жених сказал твердое «Нет». Приморцы обсуждают ситуацию, которая ввела невесту в бешенство

В популярном паблике в Приморье девушка, готовившаяся к свадьбе, а затем долгой и счастливой жизни с будущим мужем, рассказала о ситуации, которая привела ее в бешенство, сообщают «Вести:Приморье».

Она решила обратить внимание на это девушек, которые тоже могут стать жертвой мастера-визажиста. По словам автора поста, объявление об услугах мастера она нашла в интернете. Но макияж и прическа, которую сделала мастер, испортили настроение в столь радостный день. Она просто испортила мне свадьбу, пояснила невеста.

«Я сказала, к какому времени все должно быть готово. Сперва меня смутило, что на прическу и макияж понадобиться всего 2,5 часа. В 8.30 мы не начали работать, как договаривались, а только переступили порог. В 11 пришёл жених и сказал, что я сейчас просто поеду, как есть. И тут у этой особы кончается лак для волос, и она требует дать мой. Кстати, лаком она пользовалась дешёвым. После всего я подошла к зеркалу и увидела отпечатки туши на веках! Отпечатки убрали. Ещё 500 рублей она накинула за приклеенные китайские реснички. Далее она перешагнула все границы, попросившись в свадебную машину, чтобы её подвезли. Тут спас жених и его твёрдое «Нет»,

- рассказывает девушка.

В паблике по-разному отнеслись к ситуации. Одни отметили, можно отказаться от услуг стилиста, все сделать самой. Другие пояснили, что уже сталкивались с этим мастером и также были недовольны ее работой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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