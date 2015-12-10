«Там сторож все решает»: ситуация в парке возмутила жителей Артема

В одном из приморских пабликов было опубликовано видео, на котором видно, как подростки играют в новом открывшемся парке в Артеме. Хотя, сказать играют, сложно, портят только что установленный музыкальный фонтан, сообщают «Вести:Приморье».

За этими действиями наблюдают взрослые и даже не пытаются объяснить, что этого делать нельзя. Через два дня после открытия в парке оказались сломанными качельки для самых маленьких посетителей.

Представитель администрации города обращаются к гостям и жителям города с просьбой о бережном отношении к имуществу. Также поясняют, во время работы фонтана не следует наступать на форсунки! Наиболее бесстрашным и дерзким дикарям они напомнили, что на территории парка установлены и работают камеры видеонаблюдения, все противоправные действия фиксируются. Все акты вандализма будут предаваться огласке через социальные сети.

Просьба ко всем взрослым посетителям парка не пользоваться качелями для детей, а родителям - следить за поведением детей на аттракционах.

Уточняется, в понедельник начнутся работы по подготовке фонтана к зимнему сезону, его законсервируют до будущей весны.

«Аххаха был сегодня там, это какой-то коллапс . Дети бесятся , ломают, бьют друг друга», «Его уже раздолбал», «Многие дети ещё не приучены к культурному отдыху, поэтому надо охранять, а для этого делать платный вход», «Красиво, но не надолго. И камеры не помогут. Жалко», «У меня сегодня дети ходили в парк,приблизительно в 10 утра,их выгнали,сказали парк не работает.Хорошо,иду сама,мне прям интересно стало,к чему тогда вчера такое грандиозное открытие было.Подхожу,в парке гуляют несколько мам с детками,дети показали кто их выгнал,я к нему и задаю вопрос,на что мне ответили:парк закрыт,приходите вечером.Выгоняет всех мамочек и закрывает ворота.Вот вам и парк для детей.Хотя в 12.00 уже полный парк детей был.Получается парк собственность сторожа,хочу впускаю,хочу выгоняю.», отметили в комментариях.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Артеме прошло торжественное открытие обновленного парка с полувековой историей. Появились поющий фонтан и гигантские трамплины для экстремалов. А в ближайшее время в городе откроется новая зона для любителей скейтов, самокатов и роликов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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