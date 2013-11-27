Неробкий сторож дал отпор налетчику в балаклаве

В Артеме заключен под стражу местный житель, подозреваемый в совершении разбойного нападения. В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение диспетчера одного из частных охранных предприятий о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации на объекте, расположенном на улице Тульской, сообщают «Вести:Приморье».

Установлено, что на территорию складских помещений проник неизвестный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. На голове у него была надета балаклава.

Угрожая работнику предприятия предметом, конструктивно схожим с пистолетом, потребовал отдать имеющуюся денежную наличность.

25-летний мужчина оказался не из робкого десятка. Он не только успел нажать на кнопку тревожной сигнализации, но и задержать злоумышленника. Мужчина удерживал его до приезда сотрудников Росгвардии, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции.

Ранее 35-летний житель Артема привлекался к уголовной ответственности за разбой и неправомерное завладение транспортным средством.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой).

Судебно-баллистическая экспертиза установила, что пистолет является пневматическим.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком на десять лет.

Раннее «Вести:Приморье» сообщали о стороже, который все «решает» в новом открывшемся порке Артема.

«У меня сегодня дети ходили в парк, приблизительно в 10 утра, их выгнали, сказали парк не работает. Хорошо, иду сама, мне прям интересно стало, к чему тогда вчера такое грандиозное открытие было. Подхожу, в парке гуляют несколько мам с детками, дети показали кто их выгнал, я к нему и задаю вопрос, на что мне ответили: парк закрыт, приходите вечером. Выгоняет всех мамочек и закрывает ворота. Вот вам и парк для детей. Хотя в 12.00 уже полный парк детей был. Получается парк собственность сторожа, хочу впускаю, хочу выгоняю.»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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