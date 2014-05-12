Голодный и с оружием: ночной «гость» напугал жителя Арсеньева

Полицейские Арсеньева задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела полиции №11 МО МВД России «Арсеньевский» поступило заявление 55-летнего жителя села Новотроицкого Анучинского района.

Потерпевший сообщил, что в ночное время к нему в дом проник неизвестный мужчина и, угрожая огнестрельным оружием, похитил его мобильный телефон и продукты питания.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции провели комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого в совершении преступления.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска города Арсеньева удалось в короткие сроки установить личность и задержать злоумышленника. Им оказался ранее судимый 44-летний местный житель. Полицейские изъяли у подозреваемого незаконно хранящееся огнестрельное оружие, отметили в пресс-службе МО МВД России «Арсеньевский».

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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