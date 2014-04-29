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Случайные прохожие оказались втянуты в спецоперацию во Владивостоке

Случайные прохожие оказались втянуты в спецоперацию во Владивостоке

Источник фото: скрин видео primorye_online

Спецоперация, которую сняли на видео прохожие, была опубликована в одном из приморских пабликов, сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах видно, кошка решила посмотреть с высоты на окружающий ее мир. Для этого она выбрала высокое дерево. Вероятно, что-то пошло не так, животное решило, спускаться страшно и осталось на ветке. Все это происходило во Владивостоке на улице Фадеева, 6.

Скорее всего, хозяйка кошки стояла и растерянно смотрела на любимицу. На помощь пришли неравнодушные жители города. Один из мужчин залез на дерево, стоит отметить, высоко, и попытался подхватить животное. Но, не тут-то было. Упрямство кошки было видно всем, хвостатая сопротивлялась. Однако у мужчины получилось взять кошку в руки и скинуть вниз. Животное упало в «расставленные сети». Их также организовали случайные прохожие. Они растянули, по всей видимости, плед. Именно в него и упало животное. Спецоперация закончилась криками «Ура!» тех, кто стал свидетелем спасения.

В комментариях отметили, что встречаются еще неравнодушные люди.

«Как в старые добрые времена Спасибо мужчинам , после таких новостей хочется верить в добро», «Всех благ мужчине! Пока есть такие люди. Мир будет существовать», «Молодцы Мужики».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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