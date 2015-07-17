На трассе в сторону Владивостока перевернулась фура

На федеральной трассе в двух километрах от поворота на Раздольное, сообщают «Вести:Приморье».

Авария произошла при движении в сторону Владивостока. Очевидцы отмечают, при подъеме препятствие не видно. Однако те, кто также видео аварию пояснил, перевернулся и упал на дорогу установленный контейнер.

Детали уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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