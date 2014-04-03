«Пригласили и не впустили»: Экодиктант оказался вне зоны доступа

Россиян начали проверять на знания о природе и заботе об окружающей среде. Ряд федеральных министерств совместно с комитетом Совфеда запустили тестирование — «Экодиктант», сообщают «Вести:Приморье».

Онлайн-проект получил поддержку звезд — певца Олега Газманова и художника Никаса Сафронова, однако сам сайт работает с большим количеством ошибок, выяснило ura.ru.

«Экологический диктант — проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний, повышение уровня экологической грамотности», — говорится на сайте проекта. Среди партнеров — компании «Северсталь», «Сибур», «Газпром», «Сургутнефтегаз», а также «Норникель», ставший в мае 2020 года виновником разлива нефтепродуктов в Норильске. Их сотрудники, как и другие люди, могут пройти онлайн-тестирование.

В тесте экзаменуемому предстоит ответить на вопросы о природе и экологии. Среди заданий — вопросы о правильной утилизации пластика, материалах упаковок и озоновом слое Земли. Также участникам предлагается ответить, как правильно утилизировать медицинские маски в условиях коронавируса.

Напомним, приморцев приглашали принять участие во Всероссийском экологическом диктанте в онлайн-формате 15-16 ноября на платформе экодиктант.рус.

«В этом году мероприятие приурочено к Всемирному дню вторичной переработки отходов. Для Приморья эта тематика очень актуальна, так как в регионе с этого года стартовала реформа по обращению с коммунальными отходами. И уже в этом месяце во Владивостоке, Артеме и Вольно-Надеждинском установят первые контейнеры для раздельного сбора мусора», – уточнили в ведомстве.

В Экодиктанте могут принять участие жители Приморья, достигшие 12 лет, владеющие русским языком.

По итогам всем участникам вручат сертификаты, победителей наградят грамотами и призами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]