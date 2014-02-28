УЗИ-аппараты и рентгены установят в ветеринарных клиниках Приморья

УЗИ-аппараты, рентгены и другое современное высокотехнологичное оборудование устанавливают в краевых ветеринарных учреждениях Приморья, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Это позволит значительно улучшить качество обслуживания граждан с питомцами.

Как сообщили в краевой государственной ветеринарной инспекции Приморья, современное оборудование устанавливают во всех 13 учреждениях края.

«Уже в ближайшее время жители края смогут обследовать своих домашних животных на высокотехнологичном оборудовании – новых УЗИ-аппаратах, рентгенах. На эти цели в региональном бюджете предусмотрен 41 миллион рублей», – добавили они.

Отметим, что в ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных во Владивостоке установлен единственный в Приморском крае компьютерный томограф. Полученные снимки, сделанные рентген-аппаратом под разными углами, можно обработать на компьютере и получить реальную картину внутреннего повреждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]