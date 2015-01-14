Минтранс готовит для водителей «препоны» с отбойниками

РосдорНИИ по заказу Минтранса подготовил проект нового стандарта с требованиями к безопасности движения пешеходов. По новому ГОСТу движение машин по городским улицам превратится в преодоление полосы искусственных препятствий, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет «АвтоВзгляд».

Как водится, новый стандарт создается в рамках общегосударственных потуг достичь недостижимой цели — посредством нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» добиться снижения смертности в авариях более чем вдвое за четыре года. Ради этого и были судорожно разработаны поправки в ГОСТ, которые планируется ввести в действие уже в 2121-м. Если говорить кратко, то безопасность пешеходов предлагается повышать, создавая максимально количество препонов движению транспорта.

В частности, появится требование при организации нерегулируемого пешеходного перехода устраивать «приподнятую разделительную полосу». То есть, в соответствии с предлагаемой нормой, чуть ли не на всех улицах в районе каждой(!) «зебры» должен появиться отбойник на осевой линии.

Но это еще «цветочки». В качестве «ягодок», для водителей ГОСТ предписывает создавать Z-образные «пешеходники». Это сооружения, которые вынуждают «пешика» для перехода через дорогу сначала пересечь проезжую часть одного направления, затем пройти несколько метров по «островку безопасности» вдоль осевой, и только потом переходить через вторую половину городской магистрали.

Создатели ГОСТа, как ни странно, до этой простой мысли не додумались, пойдя по пути полумер. Предлагают, например, наносить на асфальт зигзагообразную разметку полос движения. Видимо, чтобы заставить водителей лишний раз крутить рулем, кратно повышая риск столкновений машин друг с другом…

В качестве подобных искусственных препятствий новой редакцией ГОСТа рекомендуется даже организовывать парковочные места на улицах!

Ну и, наконец, идея: на участках с нерегулируемыми переходами новый ГОСТ рекомендует устанавливать предельную скорость на уровне 20 км/ч — в жилых зонах, 30 км/ч — на двухполосных улицах и 40 км/ч — на четырехполосных городских артериях, проходящих по жилым районам а также (внимание!) — на магистральных улицах, сообщает «Коммерсант».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]