Дорогой внедорожник вспыхнул как спичка на глазах у прохожих (видео)

В городе Дальнегорске Приморского края, на глазах у прохожих загорелся джип, предположительно Land Cruiser, сообщает "Вести: Приморье".

Открытое пламя началось в подкапотной части автомобиля, но позже пламя окутало салон и крышу внедорожника. Прибывший на место пожарный расчет попытался потушить внедорожник, однако, спасти жизненно важные агрегаты машины не получилось.

С наступлением морозов то и дело появляются сообщения об автомобильных пожарах. Причем речь идет о самовозгорании техники. Зимой, в мороз, в яркий факел обычно превращается припаркованный на ночь транспорт. Причин этому может быть много, но в зимний период основной становится не исправность электрики, а вернее некачественная и испорченная изоляция. Специалисты уверяют, что в условиях низких температур изоляция становится хрупкой, может разрушаться, что и приводит к короткому замыканию.

ВИДЕО: @dalnegorsk_online



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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