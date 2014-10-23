Работа Службы ранней помощи в социально-реабилитационных центрах Приморья

В социально-реабилитационных центрах Приморья созданы Службы ранней помощи, которые берут под «крыло» родителей с самого рождения ребенка, помогая в дальнейшем преодолевать семье социальную исключенность.

Медико-социальная реабилитация детей-инвалидов на современном оборудовании, информационная поддержка родителей в воспитании ребенка с проблемами по здоровью, расширение контактов семьи с окружающим миром, вовлечение в социальную адаптацию детей – инвалидов добровольцев – эти и другие эффективные методы используют сегодня приморские специалисты.

О том, как это работает, рассказали в эфире «Радио России: Приморье» директор краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Арсеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка»» Инна Белоцерковец, а также директор краевого государственного бюджетного учреждения «Артёмовский социально–реабилитационный центр для несовершеннолетних» - Светлана Даниленко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]