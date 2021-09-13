Приморские проекты помощи семьям признаны лучшими в России

Три социальные практики, представленные приморскими специалистами на XII Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!», одержали победу в конкурсных номинациях. Профессиональное признание получили проекты помощи семьям с детьми, которые успешно работают в регионе несколько лет и уже дают результаты.

По информации министерства труда и социального развития Приморского края, первая практика – «Траектория социального роста», предлагает различные подходы к предотвращению бедности семей с детьми. Под «крыло» социальных служб могут попасть семьи, оказавшиеся в трудной ситуации по разным причинам, в том числе, родители детей-инвалидов.

Одним из эффективных механизмов для выхода из финансового кризиса является социальный контракт. Семьям с низким достатком предлагают социальное сопровождение на весь период его действия. За это время специалисты помогают родителям оформить все положенные меры соцподдержки, найти подходящую работу, при необходимости можно пройти бесплатное обучение. Тем, кто решит направить выплату по соцконтракту на организацию собственного дела, подбирают наставников из числа успешных предпринимателей.

За 2020-2021 годы при содействии социальных служб выплаты по контракту получили более 2 тысяч приморских родителей.

Второй конкурсный проект от Приморья – «Вместе с начала» – представлен в номинации «Ранняя помощь». Это выявление нарушений в развитии с момента рождения ребенка, обучение малыша в «естественной среде», повышение уровня компетенции родителей в воспитании и развитии «особого» ребенка.

«За три года с момента создания Службы ранней помощи, открытия кабинетов комплексной диагностики специалисты оказали помощь более 400 малышам. Мы хотим поделиться с коллегами новым опытом в этом направлении, расскажем о появившихся уже в этом году группах кратковременного пребывания “Передышка” для детей-инвалидов и микрореабилитационных центрах», – комментирует директор социально-реабилитационного центра «Ласточка» Инна Белоцерковец.

Еще одним лидером в номинации «Мастер доверия» признана работа, направленная на популяризацию среди приморцев детского «телефона доверия». Успешно опробованный проект семейного выходного дня «МногоБук», «Пункт приема детских страхов» и другие форматы использовали специалисты Службы психологической помощи центра «Парус надежды» для формирования у маленьких приморцев позитивного отношения к психологам на телефоне.

«Мы благодарны волонтерам – студентам и школьникам, приморским журналистам, которые поддерживают наши акции, ведут разъяснительную работу среди детей и взрослых», – отмечает заведующая отделением «Семь-Я» социально-реабилитационного центра «Парус надежды» Яна Свистунова.

Министр труда и социальной политики края Светлана Красицкая считает, что высокая оценка деятельности приморских специалистов от профессионального сообщества вполне заслужена. На прошлогоднем форуме Приморье – единственный регион, который представил на конкурс пять лучших практик работы с семьями и детьми, две из которых победили в номинациях.

«Сегодня в копилке наших побед – еще три социально значимых проекта. Реализация каждого из них – это новый формат взаимодействия с семьями и детьми, нуждающимися в особой поддержке государства», – подчеркивает глава ведомства.

Справочно. Форум «Вместе – ради детей!» инициирован Фондом поддержки детей в трудной жизненной ситуации. В этом году он объединил более 350 делегатов из 65 субъектов Российской Федерации и 42 муниципальных образований, девять партнерских организаций. Для онлайн-участия зарегистрировались более 1 300 специалистов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]