«Радио России: Приморье». Итоги работы «Дирекции общественных пространств Владивостка» в 2020 году

Гость в студии - Лилия Гиззятова, заместитель директора МАУ «Дирекция общественных пространств Владивостока» по общим вопросам.

Тема: Итоги работы «Дирекции общественных пространств Владивостка» в 2020 году.

Здравствуйте, уважаемые приморцы. Хочу пригласить вас в эфир «Радио России: Приморье» с 13:10 до 14 часов. Тема интервью, которое мы вам представим, итоги работы «Дирекции общественных пространств Владивостока» в 2020 году.

Вы узнаете о новогодних мероприятиях в городе, стоит ли ждать салют, и, конечно, о том, как преобразился краевой центр за последний год. Ждем вас в эту среду в 13:10.

Частоты

Владивосток – 102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово – 102,6 FM

Ольга — 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]