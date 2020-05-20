Новости Общество Анонс Вести FM
Сегодня, 18:23

«Радио России: Приморье». Итоги работы «Дирекции общественных пространств Владивостка» в 2020 году

«Радио России: Приморье». Итоги работы «Дирекции общественных пространств Владивостка» в 2020 году

Гость в студии - Лилия Гиззятова, заместитель директора МАУ «Дирекция общественных пространств Владивостока» по общим вопросам.

Тема: Итоги работы «Дирекции общественных пространств Владивостка» в 2020 году.

Здравствуйте, уважаемые приморцы. Хочу пригласить вас в эфир «Радио России: Приморье» с 13:10 до 14 часов. Тема интервью, которое мы вам представим, итоги работы «Дирекции общественных пространств Владивостока» в 2020 году.

Вы узнаете о новогодних мероприятиях в городе, стоит ли ждать салют, и, конечно, о том, как  преобразился краевой центр за последний год. Ждем вас в эту среду в 13:10.

Частоты

Владивосток – 102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово – 102,6 FM

Ольга — 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме