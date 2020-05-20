Сегодня, 18:23
«Радио России: Приморье». Итоги работы «Дирекции общественных пространств Владивостка» в 2020 году
Гость в студии - Лилия Гиззятова, заместитель директора МАУ «Дирекция общественных пространств Владивостока» по общим вопросам.
Тема: Итоги работы «Дирекции общественных пространств Владивостка» в 2020 году.
Здравствуйте, уважаемые приморцы. Хочу пригласить вас в эфир «Радио России: Приморье» с 13:10 до 14 часов. Тема интервью, которое мы вам представим, итоги работы «Дирекции общественных пространств Владивостока» в 2020 году.
Вы узнаете о новогодних мероприятиях в городе, стоит ли ждать салют, и, конечно, о том, как преобразился краевой центр за последний год. Ждем вас в эту среду в 13:10.
Частоты
Владивосток – 102,1 FM
Уссурийск – 106,0 FM,
Находка – 101,4 FM
Кавалерово – 102,6 FM
Ольга — 104,4 FM
Проводное радио
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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