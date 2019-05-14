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"Радио России: Приморье. Интервью": Лига ходьбы «Женьшень» - итоги работы в 2020 году
В гостях студии "Радио России. Приморье" - председатель Лиги ходьбы "Женьшень" Владимир Алексеевич Меновщиков и его заместитель, председатель Общественного Совета Лиги - Елена Васильевна Оленина. В этой беседе речь шла о самых красивых, в том числе и отдаленных местах края, которые посетила лига. Каких успехов достигла организация за прошедший год и, конечно, организаторы рассказали о планах на насупивший новый год.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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