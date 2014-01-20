Вброс 200 фейковых писем предотвратили в Дальнереченске накануне выборов

В Дальнереченске накануне выборов в городскую Думу по почтовым ящикам местных жителей неизвестные разбросали письма якобы за подписью главы администрации города Сергея Васильева и главы ГО, секретаря местного отделения "Единой России", Александра Павлова. Жителям предлагается материальная помощь под видом компенсаций пострадавшим от паводка. Деньги от 3-х до 4,5 тысяч рублей предлагаются тем, кто проголосует досрочно и дополнительно еще 2,5 тысячи тем, кто приведет с собой родственников или знакомых. Однако, как выяснилось, решений о подобных выплатах ни одна из сторон не принимала.

Сергей Васильев, глва Дальнереченского городского округа: "27 числа мне позвонила руководитель филиала Дальнереченского "Почта Россия" и сообщила, что более 200 писем, обращенных к гражаднам от имени администрации Дальнереченска, готовы к рассылке. Мы ознакомились с текстом этой рассылки, потому что они не имели признаков письма, именно администрации. Указаны контактные телефоны там. Чтобы люди обращались. И мы сотню телефонных звонков начали получать про эти выплаты. Фальсификат изготовлен непрофессионально, потому что не учтен ряд нюансов. Есть ряд признаков, что этот документ является фальшивым. Подпись главы администрации сканирована. Вместо подписи делопроизводителя какой-то значок поставлен...".

Подробности в аудиоматериале:

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]