Новости Общество Вести FM

Сегодня, 17:11
 

"Радио России. Интервью": о работе уголовно-исполнительной системы в Приморье

"Радио России. Интервью": о работе уголовно-исполнительной системы в Приморье

16 ноября - День ветерана уголовно-исполнительной системы. Главные задачи ветеранской организации – защита прав и интересов ветеранов, оказание им социальной помощи, повышение престижа службы в УИС, участие в воспитании молодых сотрудников. Об этом в интервью с председателем Совета РО ООО ветеранов УИС по Приморскому краю, полковником внутренней службы в отставке Вячеславом Николаевичем Постновым.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря