"Радио России. Интервью": о работе уголовно-исполнительной системы в Приморье

16 ноября - День ветерана уголовно-исполнительной системы. Главные задачи ветеранской организации – защита прав и интересов ветеранов, оказание им социальной помощи, повышение престижа службы в УИС, участие в воспитании молодых сотрудников. Об этом в интервью с председателем Совета РО ООО ветеранов УИС по Приморскому краю, полковником внутренней службы в отставке Вячеславом Николаевичем Постновым.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]