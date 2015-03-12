"Радио России. Интервью": о работе уголовно-исполнительной системы в Приморье
16 ноября - День ветерана уголовно-исполнительной системы. Главные задачи ветеранской организации – защита прав и интересов ветеранов, оказание им социальной помощи, повышение престижа службы в УИС, участие в воспитании молодых сотрудников. Об этом в интервью с председателем Совета РО ООО ветеранов УИС по Приморскому краю, полковником внутренней службы в отставке Вячеславом Николаевичем Постновым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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