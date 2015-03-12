Сегодня, 18:56
«Радио России: Приморье. Интервью»: Особенности службы в уголовно-исполнительной системе
14 июня в России отметили День работника воспитательной службы Уголовно-исполнительной системы. Во многом именно от воспитателей зависит эффективность ресоциализации осуждённых.
О деятельности и особенностях службы в уголовно-исполнительной системе рассказал накануне Василию Соколову начальник отдела воспитательной и социальной работы ГУФСИН России по Приморскому краю полковник внутренней службы Михаил Шебалёв.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Комментировать: