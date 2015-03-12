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«Радио России: Приморье. Интервью»: Особенности службы в уголовно-исполнительной системе

«Радио России: Приморье. Интервью»: Особенности службы в уголовно-исполнительной системе

14 июня в России отметили День работника воспитательной службы Уголовно-исполнительной системы. Во многом именно от воспитателей зависит эффективность ресоциализации осуждённых.

О деятельности и особенностях службы в уголовно-исполнительной системе рассказал накануне Василию Соколову начальник отдела воспитательной и социальной работы ГУФСИН России по Приморскому краю полковник внутренней службы Михаил Шебалёв.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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