За год сыше 1300 случаев онкологии выявлено врачами автопоезда "Здоровье"
"Вести: Приморье. Интервью" с руководителем автопоезда "Здоровье" Вадимом Глазуновым и куратором детского состава Александрой Горшковой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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