«Слово прокурору»: права граждан в исполнительном производстве

В этом выпуске программы «Слово прокурору» на «Радио России. Приморье» речь пойдёт о правах граждан в исполнительном производстве.

Что именно оно собой представляет? Какими правами обладают жители? На какое имущество должников судебными приставами не может быть обращено взыскание? На эти и другие вопросы Егора Коваленко ответил прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства, прав и свобод граждан Прокуратуры края Андрей Абдуллаев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]