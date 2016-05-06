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«Слово прокурору»: права граждан в исполнительном производстве

«Слово прокурору»: права граждан в исполнительном производстве

В этом выпуске программы «Слово прокурору» на «Радио России. Приморье» речь пойдёт о правах граждан в исполнительном производстве.

Что именно оно собой представляет? Какими правами обладают жители? На какое имущество должников судебными приставами не может быть обращено взыскание? На эти и другие вопросы Егора Коваленко ответил прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства, прав и свобод граждан Прокуратуры края Андрей Абдуллаев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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