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Песни о Великой Отечественной войне в программе «Ледокол»

Песни о Великой Отечественной войне в программе «Ледокол»

В 127-ом выпуске программы «Ледокол» редакция «Радио России. Приморье» поздравит всех жителей региона с Днём Великой Победы. Корреспондент Василий Соколов и звукорежиссёр Иван Грицкевич исполнят песни о Великой Отечественной войне.

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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