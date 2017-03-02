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Новые синглы «Starcardigan» и Олега Чубыкина в программе «Ледокол»

Новые синглы «Starcardigan» и Олега Чубыкина в программе «Ледокол»

В 126-ом выпуске программы «Ледокол» редакция «Радио России. Приморье» представит главные музыкальные новинки апреля от исполнителей с берегов Японского моря.

Так, вы услышите новую песню группы «Starcardigan». Релиз сингла «Сестричка» состоялся третьего апреля. Гимн сентиментальных танцев в жанре «synthpop» вышел на лейбле «Первое Музыкальное». Автор обложки - Дмитрий Ефремов.

Прозвучит и инструментальная композиция от известного композитора и пианиста из Владивостока. Влад Якутко представит песню «Дежавю».

Кроме того, прозвучит новый сингл Олега Чубыкина - «Зависимость».

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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