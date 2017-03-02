Новая песня Олега Чубыкина в программе «Ледокол»

В 135-м выпуске программы «Ледокол» вы услышите новую песню Олега Чубыкина. «Песня для Джейн» - это ироничная история о неудачном летнем романе, рассказана накануне выхода десятого студийного альбома уроженца Арсеньева под названием "Сноведения". Релиз сингла состоялся 28-го августа на всех цифровых площадках.

Кроме того, в этом рейсе «Ледокола»:

ПАШАЛИМ — Будет не так

ERIN – Летних дней

Bew Nalance - Дискотека

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]