Новая песня Олега Чубыкина в программе «Ледокол»
В 135-м выпуске программы «Ледокол» вы услышите новую песню Олега Чубыкина. «Песня для Джейн» - это ироничная история о неудачном летнем романе, рассказана накануне выхода десятого студийного альбома уроженца Арсеньева под названием "Сноведения". Релиз сингла состоялся 28-го августа на всех цифровых площадках.
Кроме того, в этом рейсе «Ледокола»:
ПАШАЛИМ — Будет не так
ERIN – Летних дней
Bew Nalance - Дискотека
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/
https://soundcloud.com/radioledokol
https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ
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