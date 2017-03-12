Произошло резкое усиление циклона, в ближайшее время он двинется вглубь Приморья

На границе Хабаровского и Приморского края в Татарском проливе сейчас произошло резкое усиление циклона, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Маглипогода".

"В данный момент циклон остановился, но через пару часов вихрь двинется на юго-запад и немного продвигается вглубь Приморьяе. Затем циклон пойдёт в сторону Японских островов. Сооответственно в указанных ранее районах скоро произойдёт резкое ухудшение погоды. Будьте бдительны", - предупреждает "народный синоптик".

По спутникам видно, как быстро формируются тучи в указанных районах, - утверждает Руслан Юровский.

Ранее сообщалось, что в связи с очень резким усилением циклона в Татарском проливе, на севере Тернейского района, на севере и на востоке Пожарского района, а также на севере Красноармейского района, днем 29 октября и в ночь на 30 октября ожидается серьезное ухудшение погоды. Пройдут осадки смешанного типа, местами сильные осадки в виде дождя, дождя со снегом и мокрым снегом. (Подробнее - здесь)

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]