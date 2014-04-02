Программа "Слово прокурору": права граждан на безопасные условия труда

Тема: «Соблюдение прав граждан на безопасные условия труда»

На вопросы корреспондента отвечает старший помощник прокурора Приморского края по правовому обеспечению Виолетта Дорожкина.

Корреспондент: Здравствуйте, Виолетта Александровна, Думаю, тема нашей сегодняшней передачи, сегодня, как нельзя кстати. Охрана труда всегда была и будет одним из наиболее важных условий безопасности человека на производстве. И чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Даже был учрежден такой день, как Всемирный день охраны труда

Дорожкина: Действительно, трудно недооценить значимость соблюдения охраны труда граждан в правовом государстве. Кстати, наша встреча проходит непосредственно после важной даты – 28 апреля отмечался Всемирный день охраны труда.

Моё вступление после объявления темы разговора: Здравствуйте!В этом году Международная организация труда объявила тему Всемирного дня охраны труда, в основе которой положена профилактика. На протяжении последних лет сохраняется устойчивая тенденция к сокращению числа погибших и травмированных на производстве. Однако близкой к идеальной ситуацию назвать пока сложно.

Вопрос: Готовясь к нашему разговору я посмотрел статистику, не знаю насколько она верна, поэтому не буду назвать цифры, так вот там показано что с 2006 года по 2015 число несчатных случаев в Российской Федерации снизилось в два раза, но все-таки остается достаточно тревожной. Веолетта Алескандровна, а вообще, что такое охрана труда и какими нормативными актами регулируются требования к охране труда в российском законодательстве?

Ответ: охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя ряд мероприятий, начиная с нормативного регулирования этого вопроса, и заканчивая санитарно-гигиеническими, лечебно-профилактическими, и даже реабилитационными мероприятиями.

Требования по охране труда регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. Также на законодательном уровне установлены стандарты безопасности труда; правила и типовые инструкции по охране труда; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Как правило, такие акты регулируют свои требования в зависимости от отрасли экономики. Например, Правила при погрузочно-разгрузочных работах, на различных видах транспорта, в лесной промышленности, металлургии, в электро- и теплоэнергетической отрасли, в сельском хозяйстве, общественном питании и многие другие.

Нельзя забывать, конечно, и локальные акты конкретных предприятий и организаций, регламентирующие охрану труда своих работников.

Вопрос: Получается, что перечень нормативного регулирования настолько широк, что даже выходит за рамки Трудового кодекса, тем не менее там, где есть права, нельзя обойтись без обязанностей? Работодатель отвечает перед законом за безопасность работника, но и работник обязан выполнять какие-то нормативы

Ответ: тот объем требований, предъявляемых к безопасным условиям труда, охватывается установленными трудовым законодательством правами работника на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда, а также на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда.

Безусловно, со стороны государства действует приоритет сохранения жизни и здоровья работников. Но это не означает, что у работника нет обязанностей…он обязан соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; правильно применять те средства защиты, которыми обеспечил его работодатель; проходить обязательные медицинские осмотры.

Ну и, конечно, правам работника корреспондируют обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда работников в процессе трудовой деятельности; соблюдению режима труда и отдыха работников; по проведению специальной оценки условий труда; принятию мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников.

Работодатель обязан обучать своих работников в области охраны труда, не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. Приобретать за счет собственных средств специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты.

В целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, работодатели обязаны не препятствовать допуску на предприятия должностных лиц органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), а также обеспечивать выполнение предписаний и законных требований.

Вопрос: а какие государственные органы или структуры есть у нас в стране, приоритетом которых является контроль за соблюдением требований в области охраны труда? ... далее слушать

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]