Программа "Соседи по планете": дальневосточный леопард
Самый, самый, самый — именно это слово чаще всего употребляют, когда говорят о дальневосточном леопарде. Это самый северный подвид леопарда и самая редкая крупная кошка на планете. Он также самый миролюбивый из всех леопардов на планете. А еще многие убеждены, что дальневосточный леопард — самая обаятельная дикая кошка. О дальневосточном леопарде рассказывает директор Лазовского заповедника — Владимир Арамилев. Речь идет об уникальности пятнистой кошки, о взаимоотношениях леопарда и тигра, а также о Центре реинтродукции, который создается в Лазовском заповеднике.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
15.04.2017 Программа "Соседи по планете". Дальневосточный леопард"
-
16.10.2017 Программа "Соседи по планете": изюбрь
-
06.09.2016 Программа "Соседи по планете": дальневосточный леопард Толстый
-
03.03.2017 Программа "Соседи по планете": манул
-
29.06.2016 Программа "Соседи по планете": дальневосточный лесной кот
-
13.09.2016 Программа "Соседи по планете": черный гриф
Добавить комментарий