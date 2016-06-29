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Программа "Соседи по планете": дальневосточный леопард

Программа

Фото: new.wwf.ru

Самый, самый, самый — именно это слово чаще всего употребляют, когда говорят о дальневосточном леопарде. Это самый северный подвид леопарда и самая редкая крупная кошка на планете. Он также самый миролюбивый из всех леопардов на планете. А еще многие убеждены, что дальневосточный леопард — самая обаятельная дикая кошка. О дальневосточном леопарде рассказывает директор Лазовского заповедника — Владимир Арамилев. Речь идет об уникальности пятнистой кошки, о взаимоотношениях леопарда и тигра, а также о Центре реинтродукции, который создается в Лазовском заповеднике.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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