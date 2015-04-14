Мамы Владивостока включились во Всероссийскую танцевальную акцию. Видеорепортаж Максима Каленника.
Полсотни городов объединил один на всех танец с малышами на руках. Необычную и позитивную акцию поддержали и наши корреспонденты.
Яркое солнце. Небо с морем цветом спорит. Какой чудесный день, решили мамы Владивостока и дали старт Всероссийскому танцевальному флешмобу. Поэтому поводу юбочки-носочки, тельняшки и платочки! А ближе к сердцу- самое дорогое на всем белом свете.
Виктория Тутарова, участник всероссийской танцевальной акции: "Я счастлива, что я участвую в нем, с моим счастьем!"
Счастье сладко спит и зовут Ванечкой. Ему всего 8 месяцев, и это его первый настоящий парный танец.
Мамы 62-х городов страны сегодня вышли с грудными детьми на улицы потанцевать. Акция проходит уже в четвертый раз, но Владивосток в ней участвует впервые.
Галина Чумилина, участник всероссийской танцевальной акции: "Он очень любит музыку и даже когда был еще в животике он уже танцевал- эстрада, детские и современные.
Елена Пяткова, участник всероссийской танцевальной акции: "Мамы могут быть активными, мобильными. После декрета могут продолжать общаться, встречаться и самореализовываться. Это флешмоб внимания к нашим мамским проблемам!"
Организаторы обещают - в следующий раз танцующих с детьми будет намного больше. А по итогам этой акции смонтируют общий клип с участниками из всех городов, мамы которых, вместе с малышами решили станцевать!
Максим Каленник, журналист: "Всероссийский флешмоб танцующих мам стартовал во Владивостоке и вместе с осенним солнышком докатиться до Калининграда. И хотя я, конечно не мама, и даже не папа, но в свои 40 лет малыша на своих плечах держу впервые. И вы знаете, каждой маме действительно по памятнику, потому что эта ноша во всех смыслах нелегкая»."
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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