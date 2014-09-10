В селе Валентин перекрывают крышу местной школы, пострадавшей во время тайфуна «Лайонрок». Видеорепортаж Ольги Катренко
Единственная большая стройка в селе Валентин, на морской оконечности Лазовского района — это капремонт местной школы. Ждали его здесь слишком долго, чтобы сегодня ворчать по поводу задержек с объявлением конкурса на строительные работы и поставкой окон и черепицы. Плотники стараются успеть к Новому году, а педагоги надеются, что хватит ремонта надолго.
Блоки с иголочки. И ни одного зияющего проема в школьных стенах, только в дополнительном помещении с отдельным входом. В этой пристройке в 70-е годы селили приехавших на Дальний Восток издалека учителей. Валентин тогда бурно развивался: работала погранзастава, базировался рыболовецкий флот. Теперь именно школа — градообразующее предприятие. А женщины-педагоги — главные кормильцы. Теперь еще и работодатели.
Татьяна Масленникова, директор школы №5 Лазовского района, с.Валентин: «Два конкурса объявили, двум бригадам, это вот крыша посредине, а по краям — по ЧС нам выделили 1,5 миллиона на крышу и проводку... Школа с 1976 года, и впервые ремонт. Что тут скажешь, восторг!»
Внутри недавно только подсохший, и это с августа, потолок. Блистающая новизной та самая проводка. Во время летних проливных дождей вода бежала с потолка прямо через светильники. Третьеклассники хорошо это время помнят.
Володя Мележко, ученик школы №5 Лазовского района, с. Валентин: «Восемь дней без света сидели, утром дела, ночью папа генератор включит, телевизор смотрим, холодильник. Я книжку читал про Амурчика».
Классный руководитель Володи, Ольга Спиридонова, между прочим, сама валентиновскую школу закончила. А учиться уехала далеко, в Тобольский пединститут.
Ольга Спиридонова, учитель начальных классов школы №5 Лазовского района, с. Валентин: «Хотела остаться, но все-таки выбрала родное место...»
Теперь вслед за любимым педагогом собираются в трудную профессию по крайней мере трое ее учеников. О небольшом заработке и потрепанных нервах они пока не думают. Мечты светлые».
Арина Васькова, ученица школы №5 Лазовского района, с. Валентин: «Учитель он добрый, оценки ставит, объясняет, что делать».
И большое желание кого-нибудь поэкзаменовать.
Аня Макарова, ученица школы №5 Лазовского района, с. Валентин: «9 х 9?» Автор: «81». Аня: «6 х 9?» Автор: «70? 60?» Аня: «56!»
Оборудование в школе достойное, теперь еще и стены заблестят, а главное — крыша заменена полностью. По федеральной программе начался этот капремонт, и на выделенные средства, ко всему прочему, удалось приобрести достойную красную черепицу. На ликвидацию ЧС поступил материал попроще — серый металлический шифер. Лишь бы не протекало, шутят валентиновские учителя, а что в полосочку будет — так даже веселей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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