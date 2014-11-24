Во Владивостоке прошла отчетная выборная региональная конференция партии «Единая Россия»

Во Владивостоке прошла 31-ая отчетная выборная региональная конференция партии «Единая Россия». На неё съехались партийцы со всего Приморья. Именно на этом мероприятии прошли большие партийные выборы, обновление руководства регионального отделения.

31-ую региональную конференцию «Единой России» приморские партийцы называют главным событием пятилетнего периода, завершающего большой избирательный цикл. Именно здесь подводят итоги работы. А их немало — 14 партийных проектов.

Людмила Талабаева, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ: «Историческая память, России важен каждый ребенок, качество жизни здоровья, народный контроль, безопасные дороги, благотворительный наш бал. В нашем отделении проекты только работающие».

На конференцию во Владивосток приехало более 300 партийцев из разных уголков края и все депутаты Государственной Думы от Приморья. На мероприятии прошли большие партийные выборы. Обновление руководства приморского отделения стало главным событием встречи.

На конференции прошло избрание секретаря отделения, выбрали и новый региональный политический совет.

Валентин Шуматов, Секретарь Приморского Регионального отделения: «Партия «Единая Россия» сделала много, но и планов много. Т.к. предстоит выборная компания, партия должна показать народу и достичь того, чтобы во власть пришли достойные люди».

Теперь возглавлять Приморское региональное отделение партии Единая Россия будет Валентин Шуматов, доктор медицинских наук, профессор, ректор ТГМУ. Основными направлениями старта своей деятельности он назвал продолжение работы над партийными проектами и выборы, которые пройдут в 2017-ом в четвертом крупных городах Приморья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]