Автомобиль провалился под лед, автобус врезался в грузовик, таксист въехал в скорую — 545 ДТП зафиксировано во Владивостоке за неделю

Всего за эту неделю во Владивостоке произошло 545 ДТП, 19 человек пострадали.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, очередная неделя запомнилась жителям края необдуманными действиями рыбаков. Так хозяин Hiace выехал на тонкий лед в районе Тавричанки, он решил «срезать» дорогу и поехал по прямой. Внезапно лед треснул и автомобиль моментально ушел под воду. В этом происшествии никто не пострадал.

В районе Посьета Land Cruiser 100 также двигался по льду и провалился, в этом случае хозяину внедорожника повезло: глубина была небольшая, неравнодушные автолюбители при помощи лебедки вытащили машину из западни.

Из серьезных дорожно-транспортных происшествий за минувшую неделю стоит отметить аварию, произошедшую вчера вечером в Артеме. Водитель Chaser на скользкой дороге не справился с управлением, машину занесло, и она боком на полном ходу врезалась в столб уличного освещения. Три человека с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Одну девушку с заднего сиденья спасатели деблокировали при помощи спецоборудования, после чего передали в руки врачей скорой помощи.

Примечательным стало ДТП в районе Санаторной. Междугородний автобус направлялся из Чугуевки во Владивосток. Перед ним резко затормозила машина, водитель автобуса выкрутил руль вправо и нажал на тормоз, но у правого края проезжей части стояли припаркованные фуры – их сотрудники полиции не пускали в город из-за плохой погоды. Несмотря на то, что повреждения автобуса оказались очень серьезными, в аварии никто не пострадал.

Снег и гололедные явления также стали причиной ряда аварий во Владивостоке на этой неделе. Водитель Subaru Legacy, двигаясь с «Академгородка» в сторону «Зари», не смог удержать автомобиль на дороге. Универсал занесло, он перелетел через бордюр, врезался в камни и перевернулся.

Водитель такси, оказавшись на скользкой дороге, врезался в машину скорой. Скорая помощь стояла в районе Адмирала Юмашева, 28. В карете находился больной в тяжелом состоянии. Пока врачи оказывали медицинскую помощь человеку, в заднюю часть спецмашины врезалась Toyota Passo.

В районе Калинина, 27 водитель микрогрузовика спускался с продуктовой базы вниз и совершил столкновение с Fielder, от удара грузовик откинуло на столб. Водителю Toyoace потребовалась помощь врачей.

На трассе Седанка – Патрокл во время движения загорелся грузовик. По предварительной информации, у него заклинило колодки, в результате чего задние колеса загорелись. Прибывшие пожарные быстро потушили пламя, и автомобиль удалось спасти.

Также на неделе не обошлось без аварий, в которых пострадали дети. В среду 14-летняя девочка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора в районе дома Шилкинская, 15. Водитель Prius не успел вовремя остановиться и сбил ребенка. Пострадавшую доставили в больницу для дальнейшего лечения.

В воскресенье хозяйка Vitz напротив здания на Народном проспекте, 6 не справилась с управлением и врезалась в столб уличного освещения. В результате ДТП травмы получил восьмилетний пассажир. Мальчик был госпитализирован.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]